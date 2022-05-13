В Кемерове отменили экспериментальный автобусный маршрут №90

Второй маршрут, проходящий по Притомскому проспекту, станет постоянным.

В Кемерове отменили маршрут № 90, при этом автобус № 90А стал постоянно действующим. Об этом пишет Газета Кемерова.

«Эти маршруты были введены в конце декабря 2021 года в качестве экспериментальных для обеспечения доступности горожан к объектам на Притомском проспекте», - напоминает издание.

После изучения пассажиропотока в течение четырёх месяцев принято решение перевести маршрут № 90А в категорию постоянно действующих, а маршрут № 90 отменить, — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

На данный момент по маршруту № 90А курсируют два автобуса большой вместимости.