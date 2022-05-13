Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове отменили экспериментальный автобусны...

В Кемерове отменили экспериментальный автобусный маршрут №90

13 мая 2022 в 11:52

Второй маршрут, проходящий по Притомскому проспекту, станет постоянным.

В Кемерове отменили маршрут № 90, при этом автобус № 90А стал постоянно действующим. Об этом пишет Газета Кемерова.

«Эти маршруты были введены в конце декабря 2021 года в качестве экспериментальных для обеспечения доступности горожан к объектам на Притомском проспекте», - напоминает издание.

После изучения пассажиропотока в течение четырёх месяцев принято решение перевести маршрут № 90А в категорию постоянно действующих, а маршрут № 90 отменить, — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

На данный момент по маршруту № 90А курсируют два автобуса большой вместимости.


Читайте также

Content
Мэр Кемерова назвал дату отключения отопления
Content
Стали известны даты проведения последних звонков и выпускных в школах
Content
Сергей Цивилёв подписал постановление о сокращённой рабочей неделе для женщин c детьми
Content c032ec80 d1e5 11ec 94ed 8987e003302a
В Прокопьевске мужчина украл металлический гараж

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?