Власти сообщили об острой нехватке водителей автобусов в Осинниках

Горожане массово жалуются на проблемы с общественным транспортом.
Жители Осинников пожаловались на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» на постоянные проблемы с общественным транспортом. Так, одна из жительниц отметила отсутствие автобусов до посёлка Малиновка.
Администрация сайта предоставила комментарий министерства транспорта Кузбасса. Власти рассказали, что в Осинниковской автоколонне сложилась острая нехватка водителей по причине увольнений и нахождения на больничном.
Уточняется, что автоколонна предпринимает все меры, чтобы укомплектовать штат водителей. Предприятию указали на необходимость усилить работы по поиску сотрудников.
Фото: pixabay.com
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