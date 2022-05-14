Пострадавшим от пожаров кузбассовцам выдали новые паспорта

Их документы были уничтожены огнём.
Жителям Листвянки, Изындаево и посёлка Итатский Тяжинского округа выдали новые паспорта. Их документы были уничтожены в результате пожаров.
Напомним, здесь произошли пожары. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на дома и надворные постройки. Пострадало 315 семей, из них 74 ребёнка. Четыре человека погибли, из них двое взрослых и ребёнок — семья. Четвёртый пострадавший умер в больнице.
Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, за помощью в восстановлении документов обратились 14 человек.
«Полицейские оформляют необходимые документы для пострадавших оперативно и в приоритетном порядке», — говорится в сообщении ведомства.
От уплаты госпошлины они освобождены.
Фото: pixabay.com
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы