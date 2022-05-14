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Власти рассказали, как продвигается строительство набережной Томи в Кемерове

14 мая 2022 в 17:55

Фото появились в соцсетях.

Первый замгубернатора Кузбасса Вячеслав Телегин рассказал, как продвигается строительство новой набережной Томи.

Вместе с Ильёй Середюком и гендиректором АО «Кемеровоспецстрой» Александром Выприцким он провел штаб на новой набережной рядом с Московской площадью и ледовым дворцом «Кузбасс».

«Набережная уже приобретает свои очертания. После завершения строительства она станет изящным обрамлением микрорайона. Это позволит жителям проводить время с семьёй неподалеку от дома — без того, чтобы обязательно ехать в исторический центр или на окраину», — отметил Телегин.

Замгубернатора  напомнил, что работы ведутся с 2020 года. За наступивший строительный сезон планируется завершить участок от Кузбасского моста до «Кузбасс-Арены». Сейчас рабочие завершают берегоукрепление и устройство монолитных видовых площадок, монтируют освещение и видеонаблюдение.

Напомним, ранее глава города Илья Середюк сообщил, что все участки набережной Томи, старые и новые, будут соединены между собой.

 

Фото: Вячеслав Телегин (Telegram)


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