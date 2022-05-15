Блог с тобой ›› Новости ›› Ночные разборки молодёжи: кемеровчане сообщили ...

Ночные разборки молодёжи: кемеровчане сообщили жестоком избиении девушки

15 мая 2022 в 13:09

Местные жители жаловались на громкую музыку, а после стали свидетелями пьяной драки.

Громкий инцидент произошёл в Кемерове на бульваре Строителей в ночь на 14 мая. Очевидцы рассказали в соцсетях, как толпа малолетних людей, ведущих аморальный образ жизни, распивала алкоголь, слушала музыку, а позже толпой забили девушку до потери сознания.

Среди комментаторов оказались горожане, которые тоже стали свидетелями инцидента.

«С двух до трёх ночи сплошные крики и вопли были. Кто-то из домов кричал, что полицию вызвал», «Скорая помощь привела её в сознание и отпустила домой, только отъехали — она опять упала. Всю ночь спала на лавочке», пишут пользователи. При этом автор сообщил, что полицию пришлось ждать больше часа.

Случившееся прокомментировали в ГУВД.

«Сигнал о конфликте во дворе общежития поступил в дежурную часть около 00:30. На место были направлены полицейские и медики. Полицейские установили и опросили участников инцидента, все они оказались совершеннолетними. 20-летней девушке медицинская помощь оказана на месте. Стороны отказались от взаимных претензий», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

 

Фото: pixabay.com


Читайте также

Content 62e72de1c1a51f397dfca77d608a4859
В Кемерове отменили экспериментальный автобусный маршрут №90
Content
Власти сообщили об острой нехватке водителей автобусов в Осинниках
Content 756387095147354
Пострадавшим от пожаров кузбассовцам выдали новые паспорта
Content
Власти рассказали, как продвигается строительство набережной Томи в Кемерове

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?