Ночные разборки молодёжи: кемеровчане сообщили жестоком избиении девушки

Местные жители жаловались на громкую музыку, а после стали свидетелями пьяной драки.

Громкий инцидент произошёл в Кемерове на бульваре Строителей в ночь на 14 мая. Очевидцы рассказали в соцсетях, как толпа малолетних людей, ведущих аморальный образ жизни, распивала алкоголь, слушала музыку, а позже толпой забили девушку до потери сознания.

Среди комментаторов оказались горожане, которые тоже стали свидетелями инцидента.

«С двух до трёх ночи сплошные крики и вопли были. Кто-то из домов кричал, что полицию вызвал», «Скорая помощь привела её в сознание и отпустила домой, только отъехали — она опять упала. Всю ночь спала на лавочке», пишут пользователи. При этом автор сообщил, что полицию пришлось ждать больше часа.

Случившееся прокомментировали в ГУВД.

«Сигнал о конфликте во дворе общежития поступил в дежурную часть около 00:30. На место были направлены полицейские и медики. Полицейские установили и опросили участников инцидента, все они оказались совершеннолетними. 20-летней девушке медицинская помощь оказана на месте. Стороны отказались от взаимных претензий», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Фото: pixabay.com