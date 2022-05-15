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Из Кузбасса запустят ещё один авиарейс до Сочи

15 мая 2022 в 20:08

Перелёты будут выполняться дважды в неделю.

С 1 июня авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы Новокузнецк — Сочи. Как сообщили в аэропорту южной столицы Кузбасса, перелёты будут выполняться с 1 июня дважды в неделю, на Боинге 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

«Полёты будут выполняться по средам и субботам. Вылет из Новокузнецка — в 10:35, прилёт в Сочи — в 12:00. Время в пути — 5 часов 25 минут. Вылет из аэропорта Сочи — в 00:30, прилёт в Новокузнецк — в 9:25. Время в пути — 4 часа 55 минут», - говорится в сообщении.

Цены на билеты стартуют от 15 338 рублей в одну сторону. При этом в первый день полёта, 1 июня, билет в один конец обойдётся в 19 338 рублей.

 

Фото: pixabay.com


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