«Смерчи» в Кемерове: синоптики объяснили происхождение вихрей

Информация о природном явлении появилась в соцсетях.

Кемеровчане в паблике во «ВКонтакте» опубликовали несколько видеозаписей и сообщили, что в городе они заметили смерчи. Синоптики прокомментировали тёмные вихри.

В Кемеровском гидрометцентре пояснили, что это были всего лишь пыльные бури.

«Они часто возникают, когда погода держится без осадков и при этом с сухим ветром. Так как стоит сухая погода при порывах ветер начинает закручиваться воронкой, пыль поднимается вверх», — уточнили специалисты.

В Гидрометеоцентре отметили, что подобное явление вполне может повториться, так как в ближайшие дни сохранится жаркая погода. Ливень возможен только с 19 на 20 мая, а затем температура снова повысится.

Фото: pixabay.com