В Мысках коровы напали на людей

Хозяйке грозит уголовная ответственность.

Необычный инцидент произошел в Мысках. Горожане пожаловались в соцсетях на коров, которые находятся на самовыгуле. Также очевидцы поделились видеокадрами, судя по которым животные накинулись на прохожих.

Мэр Мысков Евгений Тимофеев уточнил, что произошло это 15 мая во дворе многоквартирного дома. Городские службы оперативно разыскали владелицу коров.

«В настоящее время данным случаем занимаются правоохранительные органы. Хозяйке грозит уголовная ответственность», — пояснил глава города в Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что жалобы на крупный рогатый скот поступают ежегодно с наступлением весенне-летнего сезона. Чаще из-за того, что коровы гуляют по улицам и паркам, уничтожают клумбы и деревья.

В связи с этим Евгений Тимофеев дал поручение юридической службе проработать вопрос, чтобы животных отлавливали, а их хозяев привлекали к ответственности. Теперь коровы, пойманные на общественных территориях, будут находиться в отведённом месте, а возвращать их будут только после оплаты штрафа.

Фото: pixabay.com