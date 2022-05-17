В Кузбассе за месяц подорожала туалетная бумага

А также свёкла и кофе.

За апрель в Кузбассе вновь выросли цены на несколько десятков товаров. Согласно данным ежемесячного мониторинга, озвученным в Кемеровостате, в сравнении с мартом, общий индекс цен вырос на 1,5%, с начала года рост составил 13,6%.

При этом отдельные товары подорожали почти вдвое.

«Цены на столовую свёклу в сравнении с мартом выросли на 42,07%. Ощутимо подорожали: репчатый лук (22,39%), зелёный чай (18,22%), кофе в зёрнах (16,81%), рис (14,84%), яблоки (14,41%), какао (13,09%), варенья и джемы (12,06%), зефир (11,96%), чай чёрный пакетированный (10,61%), консервированные томаты (10,46%) и маргарин (10,77%)», - приводит статистику ведомство.

Из непродовольственных товаров больше всего выросли цены на одноразовые бритвенные станки (16,49%), шампунь (13,92%), туалетную бумагу (12,02%), жидкое мыло (9,83%) и подгузники (9,01%).

При этом подешевели за месяц помидоры (20,27%) и икра лососёвых рыб (8,23%).

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