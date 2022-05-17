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Товар недели в магазине «Поляна»

17 мая 2022 в 18:36

Каждую неделю в «Поляне» акции и выгодные предложения!

Обновленная «Поляна» открылась в конце апреля. За это время кемеровчане уже успели оценить современный ремонт и новые отделы.

Так, каждый день в пекарне «Поляны» можно приобрести свежую выпечку, готовят пиццу, хрустящие круассаны и ароматные бургеры. Для тех, кто едет на природу или дачу – вкуснейшие куры-гриль.

А с 18 по 24 мая в посетители смогут выгодно купить яйцо по цене 199,90 руб. за кг. Кроме того, в продаже весовой сахар стоимостью  74,90 руб. за кг.

За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

 

«Поляна» приглашает за выгодными покупками

по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.


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