Жительница Киселёвска упала в глубокий колодец с холодной водой

У неё закружилась голова.

В Киселёвске 62-летняя местная жительница упала в колодец с водой из-за того, что у неё закружилась голова.

Соседи рассказали, что услышали крики о помощи. Они сообщили в полицию, что во дворе одного из дачных участков женщина упала в колодец глубиной девять метров. На место выехали правоохранители.

На тот момент горожанка уже около часа находилась в холодной воде и была в предобморочном состоянии.

«Один из полицейских по верёвке спустился в колодец вниз и поддерживал женщину над водой. Вскоре совместными усилиями участковые и прибывшие им на помощь соседи, используя буксировочные тросы и другие подручные приспособления, вызволили пострадавшую из девятиметровой «западни» на поверхность», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Женщину передали сотрудникам скорой помощи, которые доставили её в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей ссадины и ушибы. Отмечается, что, если бы она находилась в воде ещё дольше, то от переохлаждения могла потерять сознание и утонуть.

Фото: pixabay.com