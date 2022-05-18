Власти планируют расширить границы Новокузнецка

Соответствующую инициативу выдвинут депутаты.

Власти решили выдвинуть инициативу, чтобы территорию международного аэропорта имени Волынова соединить с Новокузнецком.

Соответствующее решение уже принял городской Совет народных депутатов. Теперь требуется согласовать проект с соседними муниципалитетами.

«До внесения правок границы присоединяемой территории были отделены от Новокузнецка территориями других муниципалитетов. На данный же момент предлагается соединить территорию аэропорта и границы нашего города существующей автомобильной дорогой: поворот на Костёнково — обход города Новокузнецка — аэропорт», — заявил председатель комитета по развитию промышленности, предпринимательства, градостроительства, землепользования и экологии Иван Вальтер.

Ранее мэр анонсировал строительство нового района рядом с аэропортом, гду будут гостиницы, торговые центры, экспоцентр. Однако эта часть земель пока принадлежит Прокопьевску. По словам Сергея Кузнецова, решается вопрос о передаче.