В Кемерове изменили маршрут популярного автобуса № 51

По просьбам горожан.

По просьбам горожан в столице Кузбасса изменили маршрут популярного автобуса № 51. Как сообщили в администрации города, уже с 23 мая востребованные автобусы будут ходить до вокзала.

«При этом в сторону Кировского района автобус будет следовать через улицу 50 лет Октября (вместо Дзержинского и Кирова)», — уточнили в мэрии.

Также со следующей недели планируется увеличить количество автобусов на этом маршруте. С 23 мая их будет 16 вместо 15.

Фото: АПК