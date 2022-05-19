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В Кемерове изменили маршрут популярного автобуса № 51

19 мая 2022 в 10:55

По просьбам горожан.

По просьбам горожан в столице Кузбасса изменили маршрут популярного автобуса № 51. Как сообщили в администрации города, уже с 23 мая востребованные автобусы будут ходить до вокзала.

«При этом в сторону Кировского района автобус будет следовать через улицу 50 лет Октября (вместо Дзержинского и Кирова)», — уточнили в мэрии.

Также со следующей недели планируется увеличить количество автобусов на этом маршруте. С 23 мая их будет 16 вместо 15.

 

Фото: АПК


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