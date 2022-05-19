Кузбасские студенты смогут получить по миллиону рублей

Объявлен прием заявок на участие в конкурсе «Студенческий стартап».

Студенты вузов Кузбассасмогут получить по 1 миллиону рублей. Для этого нужно разработать интересную бизнес-идею и подать заявку на участие в конкурсе «Студенческий стартап».

«1000 студентов, чьи заявки конкурсное жюри посчитает самыми перспективными, получат деньги на развитие собственного бизнеса. Таким образом, в рамках данного конкурса Фонд содействия инновациям вложит в студенческий бизнес 1 млрд рублей», - сообщили в региональном правительстве.

Заявки принимаются до 30 июня по семи основным направлениям: медицина, цифровые технологии, химические технологии и новые материалы, биотехнологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.

Подробности можно уточнить в Кузбасском технопарке по телефону (3842) 77-88-99.

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