Власти Кемерова ищут перевозчиков для всех трамвайных и троллейбусных маршрутов

Контракт заключат на пять лет.

Кемеровские власти объявили электронные аукционы на право заключить с муниципалитетом контракты на перевозку пассажиров электротранспортом.

Как следует из документов на сайте госзакупок, речь идёт обо всём городском электротранспорте: пяти трамвайных маршрутов — № 1, № 3, № 5, № 8 и № 10, а также восьми троллейбусных — № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 11, № 12 и № 15.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая. Контракт будет заключён на пятилетний срок.

Ранее также сообщалось, что для полной модернизации в Кемерове парка электротранспорта необходимо закупить 60 трамваев и 66 троллейбусов. По предварительным оценкам, на эти цели потребуется 26 млрд рублей.

Фото: Википедия