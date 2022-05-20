Блог с тобой ›› Новости ›› Власти Кемерова ищут перевозчиков для всех трам...

Власти Кемерова ищут перевозчиков для всех трамвайных и троллейбусных маршрутов

20 мая 2022 в 12:57

Контракт заключат на пять лет.

Кемеровские власти объявили электронные аукционы на право заключить с муниципалитетом контракты на перевозку пассажиров электротранспортом.

Как следует из документов на сайте госзакупок, речь идёт обо всём городском электротранспорте: пяти трамвайных маршрутов — № 1, № 3, № 5, № 8 и № 10, а также восьми троллейбусных — № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 11, № 12 и № 15.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая. Контракт будет заключён на пятилетний срок.

Ранее также сообщалось, что для полной модернизации в Кемерове парка электротранспорта необходимо закупить 60 трамваев и 66 троллейбусов. По предварительным оценкам, на эти цели потребуется 26 млрд рублей.

 

Фото: Википедия


Читайте также

Content
Жительница Киселёвска упала в глубокий колодец с холодной водой
Content hzuk7y4yhoo
Власти планируют расширить границы Новокузнецка
Content avtobusy kemerovo e1570093001336
В Кемерове изменили маршрут популярного автобуса № 51
Content
Кузбасские студенты смогут получить по миллиону рублей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?