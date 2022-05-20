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В Кемерове на Московской площади запустят салют

20 мая 2022 в 17:58

Объект начинают использовать для массовых мероприятий.

В Кемерове в честь Дня города будет запушен праздничный салют. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Напомним, 9 мая праздничный салют запускали с Университетского моста, и выбор места вызвал негодование местных жителей.

«Вы сделали Московскую площадь за какие-то баснословные деньги и не пользуетесь ей абсолютно. Более того, вы не даёте людям ей пользоваться. Ещё и сами это признаёте, говоря о том, что к ней ни пешеходной инфраструктуры, ни удобства добраться до неё на общественном транспорте. Для кого вы её сделали???», — цитирует издание комментарии кемеровчан в социальной сети.

На этот раз фейерверк он будет организован на Московской площади. Салют запустят 12 июня в 23:00 в честь Дня города.

12 июня также празднуется День России. Поскольку он выпадает на воскресенье, выходной день в этом году будет перенесён на понедельник, 13 июня.

 

Фото: pixabay.com


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