В Кемерове фонтан воды взорвал асфальт на одном из главных проспектов

Горожане окрестили случившееся «прорывом годы».

В пятницу, 20 мая, в вечерний час пик на пересечении улицы Терешковой и проспекта Ленина в Кемерове мощным напором воды разорвало асфальт. Судя по видео, дорога буквально взорвалась.

Фонтан из воды, грязи и кусков асфальта поднялся на несколько метров в воздух и опал, оставив огромную воронку на проезжей части. Водители буквально чудом успели разминуться и не стали жертвами коммунальной аварии – часть машин стояла перед перекрестком, остальные успели свернуть, в том числе на встречные полосы.

А вот прохожим повезло меньше. Судя по комментариям в Сети, хорошо досталось семье, которая стояла у перехода. По словам женщины, их обдало грязью. Меньше всего досталось ребенку в коляске. По счастливой случайности никто не получил травмы.

Как пояснили в министерстве ЖКХ Кузбасса, авария — последствия гидравлических испытаний.

«Произошло повреждение подающего магистрального трубопровода диаметром 700 мм. Теплоноситель вышел наружу, в результате чего на первой полосе пересечения проспекта Ленина и улицы Терешковой образовался водяной столб. Пострадавших нет. На месте повреждения работают аварийные бригады теплосетей СГК», — пояснили в ведомстве.

Фото: pixabay.com