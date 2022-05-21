В Кузбассе на два дня запретят продажу алкоголя

В ближайшие две недели.

Уже на следующей неделе в Кемеровской области начнутся «трезвые» дни.

Так, 24 в школах региона прозвенят последние звонки для выпускников. В этот день во всех магазинах будет запрещена продажа алкоголя. При этом в одной из торговых сетей в Новокузнецке запрет алкоголя продлится два дня: 24 и 25 мая. А неделю спустя, 1 июня, торговля спиртным будет ограничена в связи с празднованием Дня защиты детей.

Стоит отметить, что федерального запрета на продажу алкоголя нет. Каждый регион устанавливает такие ограничения по собственному выбору. Например, по закону Кемеровской области № 95-ОЗ от 30 ноября 2018 года продажа алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, запрещена в День Победы (9 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), а также в дни проведения последних звонков и выпускных балов.

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