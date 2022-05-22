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Кемеровчанка пожаловалась на клещей во дворе дома

22 мая 2022 в 11:16

Оказывается, дворы просто не обрабатываются.

Жительница областной столицы пожаловалась на то, что дворы многоквартирных домов не обработаны от клещей.

«Вчера вечером гуляли с собакой во дворе, ул. Пролетарская 19. Никуда с полянки двора собака не уходила. Принесла домой трёх клещей. Каждый день там гуляет огромное количество детей, не говоря уже о взрослых и животных. Мы вообще где-то можем быть в безопасности?» — возмутилась женщина во ВКонтакте, приложив фото клещей, снятых с собаки.

В МБУ «Жилкомцентр» объяснили, что дворы города не обрабатывают от клещей.

«Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, обработка дворовых территорий от клещей не предусмотрена», — уточнили в ведомстве.

Однако при условии включения в договор управления домом работ по обработке дворовой территории от клещей (с определением стоимости), управляющая организация будет обязана принимать меры по выполнению данных дезинсекционных мероприятий. А д для получения помощи в организации собрания жильцов по «противоклещевому» вопросу достаточно обратиться в свою УК.

 

Фото: pixabay.com


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