Власти Кузбасса рассказали о ситуации на рынке труда

Вакансий всё больше, а желающих не густо.

Министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин рассказал о ситуации на рынке труда в регионе. По его словам, в целом в ведомстве её оценивают как стабильную.

Так, сейчас число граждан, которых поставили на учет в качестве безработных, 12 тысяч. Для сравнения, в начале 2022 года было около 12,5 тысяч человек.

При этом в Кузбассе открыто около 40,2 тысяч вакансий, в то время как в начале года их было около 37 тысяч.

Также по данным Пенсионного фонда ведется мониторинг количества принятых на работу и уволенных за определённый период. Согласно статистике, с 1 марта 2022 года количество принятых на работу превышает количество уволенных на 6,5 тысяч. С начала года – на 11,5 тысяч. Отмечается, что это хороший сигнал для рынка.

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