В Кемерове у вокзала рухнуло ветхое здание

Стену дома по проспекту Ленина, 3 несколько лет поддерживали подпорки.

В Кемерове в доме на проспекте Ленина рухнула стена. Информация о случившемя разлетелась по соцсетям.

«В Кемерове в здании по адресу: проспект Ленина, 3 рухнула стена, был сильный хлопок, рухнула в районе подпорки металлической», — написал свидетель происшествия в местном паблике во «ВКонтакте».

На место прибыли машины скорой помощи, МЧС и полиции. Уточняется, что сигнал об инциденте поступил 22 мая в 18:25. Обрушился пролет второго этажа.

Напомним, несколько лет стену ветхого здания поддерживала специальная конструкция. При этом в доме уже никто не жил, а территория вокруг была ограждена предупреждающей лентой. Его признали аварийным и планировали снести.

«Это здание признано аварийным в 2016 году. Квартиры в нем выкупили представители бизнеса в коммерческих целях – под снос и последующее строительство, бывшие жильцы расселены. Здание огорожено. Сроки демонтажа зависят от собственников», – пояснили в мэрии.

Фото: Инцидент Кузбасс (ВКонтакте)