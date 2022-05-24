В Кемерове у вокзала провалился асфальт

В очередной раз.

В Кемерове у вокзала снова появились ямы на дорожном покрытии.

Напомним, подобный инцидент произошел в начале месяца. Тогда новый автобус провалился задними колёсами в неглубокую яму в асфальте.

На это раз обошлось без участия транспорта. Фотографиями с места поделилась в паблике «Инцидент Кузбасс» горожанка. Судя по фото, новые ямы появились как рядом с автовокзалом, так и в районе остановки общественного транспорта у железнодорожного вокзала.

«Опять кроты», — подписала фото кемеровчанка.

Интернет-пользователи в комментариях посетовали, что подобные инциденты происходили уже не один раз. Один из участников обсуждения написал, что во всем виноваты грунтовые воды. И всё же большинство сошлись во мнении, что дело в качестве дорожного покрытия и добросовестности подрядчиков.

Фото: Инцидент Кузбасс (ВКонтакте)