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Товар недели в магазине «Поляна»

25 мая 2022 в 09:26

Каждую неделю в «Поляне» акции и выгодные предложения!

Так, с 25 по 31 мая можно приобрести подсолнечное масло по 129,90 руб. за л и весовой сахар стоимостью 74,90 руб. за кг.

Также в обновлённой "Поляне" ежедневно работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, бургеры и свежайшую выпечку. А специально к сезону пикников в продаже вкуснейшие куры-гриль собственного приготовления.

 

За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

 

«Поляна» приглашает за выгодными покупками

по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.

 


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