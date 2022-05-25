Товар недели в магазине «Поляна»

Каждую неделю в «Поляне» акции и выгодные предложения!
Так, с 25 по 31 мая можно приобрести подсолнечное масло по 129,90 руб. за л и весовой сахар стоимостью 74,90 руб. за кг.
Также в обновлённой "Поляне" ежедневно работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, бургеры и свежайшую выпечку. А специально к сезону пикников в продаже вкуснейшие куры-гриль собственного приготовления.
За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
«Поляна» приглашает за выгодными покупками
по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.
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