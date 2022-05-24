На этой неделе в Кемерове откроют теннисный центр на Комсомольском проспекте

Торжественное мероприятие пройдёт 26 мая.

В четверг, 26 мая, в столице Кузбасса состоится торжественное открытие теннисного центра на Комсомольском проспекте.

Как сообщили в Региональном центре спортивных сооружений Кузбасса, на открытие ждут много почётных гостей, в числе которых губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв и министр физической культуры и спорта региона Сергей Мяус.

«Новый теннисный центр получил название «КуZбасс». Он включает в себя четыре крытых корта с искусственным покрытием, восемь раздевалок, универсальный зал для занятий, фитнес-центр, сауны и кафе. сегодня это единственный крытый корт в городе Кемерово», - отметили в РЦСС,

Напомним, новый спортивный объект в Ленинском районе Кемервоа начали строить летом 2020 года. Сначала все работы планировалось завершить до конца 2020-го, но сроки сдачи несколько раз переносились.

Фото: Google Фото