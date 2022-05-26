В этом году в Кемерове день города отметят на Московской площади

Решение было принято после многочисленных жалоб горожан.

Во время прямого эфира с губернатором Кузбасса стало известно, что празднование Дня города в этом году пройдет на Московской площади. Кроме того, именно здесь пройдут основные мероприятия, посвященные Дню защиты детей 1 июня.

Среди основных событий: фестиваль «Лето в твоих руках». Кроме того, здесь на Московской площади расположится мобильный «Кванториум»: пройдут образовательные мастер-классы, детей и их родителей научат пользоваться лазерным станком и «оживлять» 3D-раскраску. Помимо прочего, будет работать школа юных палеонтологов, ивент-парк и другие площадки.

Всего в регионе пройдёт около 250 мероприятий в разных городах. А в целом, в День защиты детей во всех театрах региона откроется летний сезон: уличные интерактивные программы в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске будут проходить на протяжении всего лета.

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