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Более 2000 кузбассовцев пострадали от укусов клещей за неделю

25 мая 2022 в 17:57

115 насекомых оказались переносчиками энцефалита.

Специалисты Роспотребнадзора по Кузбассу рассказали, сколько человек обратились с жалобами на присасывание клещей за прошедшую неделю.

Так, согласно данным ведомства, за минувшие семь дней клещи присосались к 2 020 кузбассовцам. При этом 680 из них – дети.

«Всего с начала сезона активности клещей было зарегистрировано 5 826 обращений, 1 605 из которых – от несовершеннолетних», - добавили в ведомстве.

Отмечается также, что лабораторно исследовано на наличие антигена вируса клещевого энцефалита было 4162 клеща, из них в 115 клещах обнаружен возбудитель клещевого энцефалита. Еще в 1 047 клещах обнаружили боррелии, в 416 – маркеры других инфекций.


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