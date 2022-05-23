В Топках лосиха чуть не утонула в мазуте

На помощь пришли спасатели.

Спасатели областного Агентства по защите населения и территорий и работники завода помогли избежать смерти молодой лосихе. Животное чуть не утонуло в луже из мазута.

Инцидент произошёл Топках, между корпусами местного цементного завода. Охранник, который патрулировал территорию, прилегающую к ООО «Топкинский цемент» в районе асфальтного завода, обнаружил вышедшего из лесополосы лося. Оказалось, что животное попало в яму с жидким гудроном и лежало на боку.

«Работники охранной организации под руководством начальника караула приняли меры по спасению животного (под голову подложили доску) и сообщили о произошедшем диспетчеру ООО «Топкинский цемент», которая вызвала вызвала спасателей. Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия и при помощи веревки вытащили животное», – рассказали в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Лосиха тут же убежала в лес.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса