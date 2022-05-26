На водоёмах Кузбасса открывается навигация

С 27 мая.

С 27 мая на водоёмах Кемеровской области открывается навигация. Передвигаться на маломерных судах можно будет до 30 октября включительно.

В региональном управлении МЧС напомнили, что судовладельцев в течение сезона будут проверять на предмет соблюдения правил безопасности и условий плавания.

«Нарушителей ждут серьёзные штрафы. Так, на штрафстоянку судно могут отправить, если владелец или сотрудник управляет им в состоянии алкогольного опьянения, не имеет правоустанавливающих документов, регистрации или прав на управление судном. Согласно действующему законодательству, после приобретения маломерного судна владелец должен зарегистрировать его в течение 30 дней», - отметили в ведомстве.

При этом каждые пять лет необходимо проходить техосмотр. За его отсутствие грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей. Освидетельствование судна можно пройти на стационарных пунктах ГИМС: в городах Кемерово, Новокузнецк, Мариинск и посёлке Крапивинский.

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