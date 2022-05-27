В дома кемеровчан начали досрочно подавать горячую воду

Первый этап гидравлических испытаний завершается раньше срока.

С 27 мая в дома кемеровчан начали подавать горячую воду. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, первыми её начали получать потребители Ленинского района.

В компании уточнили, что первый этап гидравлических испытаний завершается досрочно.

В связи с этим, согласно опубликованному графику, уже 27 мая вода вернётся в дома части жителей Ленинского района, 28 мая — в дома потребителей части Центрального района. 29 мая, по плану, горячую воду включат в домах заискитимской части Центрального района, в Рудничном и оставшейся части Ленинского района.

Следующий этап отключения горячей воды, согласно графику,стартует с 14 июня.

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