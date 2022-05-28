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В Кемерове образовался ещё один провал в асфальте

28 мая 2022 в 19:09

На этот раз в центре города.

В Кемерове на пересечении улиц Красная и Красноармейская образовался провал в асфальте вокруг канализационного колодца. Яму огородили и поставили  знак ремонтных работ, одна сторона проезжей части перекрыта.

Власти объяснили причину обрушения.

«Специалисты «СГК» и АО «Кемвод» работают на улице Красной, где сегодня произошло размывание канализационного колодца. Причиной стала авария на коммунальных сетях», - рассказали в пресс-службе мэрии Кемерова.

Отключение воды не потребовалось.

 

Фото: pixabay.com


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