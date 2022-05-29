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В столице Кузбасса тестируют новый автобусный маршрут

29 мая 2022 в 15:14

Пока он обозначается как «Тест 1».

В Кемерове тестируют новый автобусный маршрут. Как сообщает Сибдепо, он пролегает по центру города.

«В одном из популярных приложений для транспорта появился новый маршрут, пролегающий по Кемерову. Пока он обозначается как «Тест 1». Согласно данным приложения, автобусы по маршруту следует от железнодорожного вокзала на Кузнецком проспекте до остановки “Редакция газеты Кузбасс”», - пишет интернет-издание.

Уточняется, что пока автобус ходит с 8 утра до полдесятого вечера. При этом в приложении нет информации о стоимости оплаты.

 


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