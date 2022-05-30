В Кемерове ограничили проезд автомобилей к Красному озеру

Из-за многочисленных нарушений.

В столице Кузбасса ограничили проезд машин к популярному месту летнего отдыха - Красному озеру.

Как рассказали в горадминистрации, это связано с многочисленными нарушениями, а именно использованием водного объекта для мытья автомобилей

«Проезд для транспортных средств на береговую полосу в пределах гидротехнического сооружения был ограничен. По закону полоса земли вдоль берега шириной 20 метров является береговой полосой. Она предназначена для общего пользования, однако нахождение там возможно только без автомобилей», — сообщили в мэрии Кемерова.

Также в мэрии Кемерова уточнили, что доступ к озеру открыт для всех желающих.

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