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В Кузбассе 1 июня откроют первые пляжи

31 мая 2022 в 11:44

И все в Прокопьевске.

В первый день лета в Кузбассе откроются три первых пляжа. При этом все три расположены в Прокопьевске, в Зенковском парке.

«С 1 июня в Прокопьевске откроется сезон отдыха у воды Зенковского пруда на трёх оборудованных пляжах — «Зенковский», «Волна» и «Специализированный» (для людей с ограниченными возможностями здоровья). Обращаю внимание: купаться еще нельзя, температура воды не достигла необходимых +20 градусов! Пока разрешён только отдых на берегу», — отметил глава города Максим Шкарабейников.

Мэр отметил, что на пруду проведены все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности отдыхающих: дно обследовали водолазы, дежурные спасатели прошли соответствующее обучение, патрулировать берега будут сотрудники полиции.

Кроме того, на «диких» пляжах установлены знаки, предупреждающие о запрете купания. На случай ЧП несанкционированные городские пляжи также будут патрулироваться.

 

Фото: pixabay.com


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