Блог с тобой ›› Новости ›› 1 июня в Кузбассе родились 77 детей

1 июня в Кузбассе родились 77 детей

02 июня 2022 в 11:56

Семьи получат памятные медальоны и деньги.

В День защиты детей в Кемеровской области появились на свет 77 новорождённых. Как сообщили в региональном минздраве, родились 40 мальчиков и 37 девочек. При этом больше всего детей родилось в столицах. В Кемерове — 47 малышей, в Новокузнецке — 22.

По традиции в рамках областной акции «Родился ребёнок» семьи юных кузбассовцев получат по 10 000 рублей и памятные медальоны «Рождённому на земле Кузнецкой».

Напомним, акция «Родился ребёнок» проводится в Кузбассе пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

 

Фото: ru.freepik.com


Читайте также

Content 62e72de1c1a51f397dfca77d608a4859
В столице Кузбасса тестируют новый автобусный маршрут
Content
В Кемерове ограничили проезд автомобилей к Красному озеру
Content
В Кузбассе 1 июня откроют первые пляжи
Content
Товар недели в магазине «Поляна»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?