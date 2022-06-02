1 июня в Кузбассе родились 77 детей

Семьи получат памятные медальоны и деньги.

В День защиты детей в Кемеровской области появились на свет 77 новорождённых. Как сообщили в региональном минздраве, родились 40 мальчиков и 37 девочек. При этом больше всего детей родилось в столицах. В Кемерове — 47 малышей, в Новокузнецке — 22.

По традиции в рамках областной акции «Родился ребёнок» семьи юных кузбассовцев получат по 10 000 рублей и памятные медальоны «Рождённому на земле Кузнецкой».

Напомним, акция «Родился ребёнок» проводится в Кузбассе пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

Фото: ru.freepik.com