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В Кузбассе выпал крупный град

03 июня 2022 в 10:45

Следом синоптики обещают похолодание до – 3 градусов.

Жители Кузбасса опубликовали в Сети фотографии мощного града – он выпал в Новокузнецке. Судя по снимкам, он был довольно крупным и покрыл землю толстым слоем.

А утром 3 июня непогода пришла в Кемерово. Шквальный ветер с дождем постепенно перешел в снег.

«Стояли на остановке на Радуге. Остановку качало от ветра, прятались от косого ливня за кустами. А потом пошел снег», - рассказала одна из жительниц Рудничного района.

Как рассказали в Гидрометеоцентре, плохая погода сохранится в регионе до конца недели.

Так, в пятницу и субботу будет прохладно и ветрено, местами пройдут небольшие дожди. А уже в воскресенье местами заморозки до -3 градусов. Осадков, вероятнее всего, не будет.

 

Фото: Газета «Кузбасс»


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