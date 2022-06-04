Холера: в Кузбассе распространяют слухи о заражённой воде

Власти отреагировали на сообщения.

В соцсетях стремительно распространяется информация о возможном заражением холерой через водопроводную воду. Напуганные кузбассовцы пересылают знакомым сообщения с предупреждениями через мессенджеры.

«Коллега кинула скрин документа с предупреждением пить только кипяченую воду. Мыть руки и купаться, якобы, тоже нужно только после кипячения», - рассказал корреспонденту «С тобой» кемеровчанин.

Как уточнил житель областной столицы, распространяемое фото было оформлено как «Постановление Главного государственного санитарного врача», с номером и гербом РФ. Правда, последний выглядел «как-то не слишком четко и совсем не убедительно». Причиной «грозящего распространения» холеры в тексте названа спецоперация.

Первым прокомментировал слухи глава Анжеро-Судженского городского округа Александр Рыбалко. По его словам, это явный фейк.

«По сообщению Роспотребнадзора, ситуация в городе стабильная, водопроводная вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Более того, климатические условия Сибири не свойственны для распространения холеры», — написал Рыбалко в своём телеграм-канале.

Он также напомнил, что тем, кто распространяет ложную информацию, грозит уголовная ответственность.

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