Тракторист оставил без света 35 детсадов, 9 больниц и дом престарелых

В Новокузнецком районе водитель сбил опору ЛЭП.

В четверг, 2 июня, водитель трактора оставил тысячи жителей Новокузнецка без света. В районе 16 часов он сбил опору линии электропередачи, в результате чего произошло падение и повреждение нескольких опор, а также обрыв провода. Об этом сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«В результате инцидента — в Новоильинском районе Новокузнецка произошло отключение электроэнергии ПО ЮЭС. 492 МКД, социальные объекты отключены от электроэнергии: детские сады — 35, учебные заведения — 19, мед. учреждения — 9, ВНС — 19, КНС — 2, 1 дом престарелых», — рассказал о последствиях ЧП мэр.

Энергетики продолжают ремонтные работы. Восстановить штатную схему электроснабжения потребителей планируется в ближайшее время. Пока учреждения подключили к резервным истоникам.

Фото: Telegram-канал мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, бБлок ЖКХ дорожного комплекса и энергетики Кузбасса.