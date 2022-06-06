Власти Кемерова опубликовали план мероприятий на 12 июня

Празднование Дня города состоится на Московской площади.

12 июня праздничные площадки будут работать во многих районах, но центральным местом праздника станет Московская площадь. Подробный план мероприятий на День России и День города опубликовала администрация Кемерова.

Концертная программа начнётся здесь в 16:00. Зрителей ждёт сразу три фестиваля — национальных общественных организаций «Я — россиянин!», кавер-групп «Музыка города» и фестиваль арт-пространств «Family-fest».

Завершится программа в 23:00 праздничным салютом.

Запланированы мероприятия и на других площадках города. Так, в 12:00 по центральным кемеровским улицам начнёт шествие «Кук-парад». Ггигантские куклы пройдут от Театра кукол на Весенней улице, затем выйдут на Советский проспект, далее по улице Кирова — в Парк Чудес.

В Парке Чудес в 14:00 начнётся праздничная программа «Любимый город» — с аквагримом, ростовыми куклами, мимами и фьёками для детей. Вечером здесь прозвучит джазовая музыка.

В парке «Антошка» с 14:00 до 16:00 будет проходить традиционный «Парад колясок», а с 16:00 начнётся фестиваль красок.

Подробную программу мероприятий на всю предпраздничную неделю и 12 июня можно посмотреть здесь.

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