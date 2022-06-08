Товар недели в магазине «Поляна»

Каждую неделю в «Поляне» выгодные цены и специальные акции!

Магазин «Поляна» предлагает кемеровчанам выгодно приобрести самые разные товары. Так, с 8 по 14 июня здесь можно купить подсолнечное масло по 129,90 руб. за л и весовой сахар стоимостью 69,90 руб. за кг.

Кроме того, в обновленной "Поляне" ежедневно работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, бургеры и свежайшую выпечку. А специально к сезону пикников в продаже вкуснейшие куры-гриль собственного приготовления.

За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Поляна» приглашает за выгодными покупками

по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.