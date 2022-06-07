В День города для кемеровчан организуют автобусы до Московской площади

А после салюта развезут по домам.
В этом году Московская площаь станет центральным местом празднования Дня города и Дня России в Кемерове. В связи с этим 12 июня для горожан организуют автобусы к месту проведения мероприятий.
«Транспорт до Московской площади будет отправляться из трёх точек: с летнего вокзала, сельской больницы в Рудничном районе и с остановки «1-й Универсам» на улице Кирова. На автобусах будет надпись «День города». 13 единиц транспорта будут курсировать с 15:00 до 00:00», - сообщили в администрации.
При этом с 15:00 и до окончания мероприятий из-за перекрытия движения по Притомскому проспекту от Волгоградской до управления РЖД будут отменены автобусные маршруты № 88, 84, 90а.
После фейерверка всех горожан также развезут на общественном транспорте.
Салют прогремит 12 июня ровно в 23:00. Он продлится 9 минут, а с 23:15 в разные районы города от ледового дворца «Кузбасс» отправятся автобусы. Они проследуют сначала по Притомскому проспекту, затем по улице Терешковой и далее по своим маршрутам:
- № 3 ост. «ЛДК» — ул. Гагарина — ост. «ул. Кирова»;
- № 5 ост. «ЛДК» — пр. Октябрьский — ул. Красноармейская — пос. Урицкого;
- № 7 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — Детский сад;
- № 8 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ж. р. Ягуновский;
- № 9 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — Сельхозкомплект;
- № 13 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ул. Соборная — ж. д. Вокзал»;
- № 17 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — пос. Казачий;
- № 19 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ост. «АЗОТ»;
- № 23 ост. «ЛДК» — ул. Терешковой — д. п. «Северный»;
- № 27 ост. «ЛДК» — пр. Октябрьский — д. п. «Комсомольский»;
- № 27 ост. «ЛДК» — пр. Октябрьский — ост. «ул. Кирова»;
- № 31 ост. «ЛДК» — пр. Шахтёров — ост. «11 ГРБ»;
- № 32а ост. «ЛДК» — ул. Тухачевского — ост. «АКБ Кузбассхимбанк»;
- № 49 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — д. п. «Комсомольский»;
- № 51 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — д. п. «21 микрорайон»;
- № 81 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — д. п. «Комсомольский»;
- № 82 ост. «ЛДК» — ул. Сибиряков Гвардейцев — д. п. «Комсомольский»;
- № 87 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ост. «ул.1-я Линия»;
- № 88 ост. «ЛДК» — пр. Притомский — д. п. «Шалготарьян»;
- № 91 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ост. «ул. Кирова»;
- № 100 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ост. «ул. 1-я Линия»;
- № 104 ост.«ЛДК» — пр. Ленина — Металлплощадка;
- № 144 ост.«ЛДК» — ул. Волгоградская — Металлплощадка;
- № 127 ост. «ЛДК» — пр. Шахтёров — посёлок Боровой;
- № 172э ост. «ЛДК» — Леснополянское шоссе — ж. р. Лесная Поляна;
- № 182э ост. «ЛДК» — пр. Шахтёров — ж. р. Промышленновский;
- № 197э ост. «ЛДК» — пр. Шахтёров — ж. р. Кедровка.
«Стоимость проезда обычная, действуют все льготы и проездные», — уточнили в мэрии.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы