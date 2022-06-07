В День города для кемеровчан организуют автобусы до Московской площади

А после салюта развезут по домам.

В этом году Московская площаь станет центральным местом празднования Дня города и Дня России в Кемерове. В связи с этим 12 июня для горожан организуют автобусы к месту проведения мероприятий.

«Транспорт до Московской площади будет отправляться из трёх точек: с летнего вокзала, сельской больницы в Рудничном районе и с остановки «1-й Универсам» на улице Кирова. На автобусах будет надпись «День города». 13 единиц транспорта будут курсировать с 15:00 до 00:00», - сообщили в администрации.

При этом с 15:00 и до окончания мероприятий из-за перекрытия движения по Притомскому проспекту от Волгоградской до управления РЖД будут отменены автобусные маршруты № 88, 84, 90а.

После фейерверка всех горожан также развезут на общественном транспорте.

Салют прогремит 12 июня ровно в 23:00. Он продлится 9 минут, а с 23:15 в разные районы города от ледового дворца «Кузбасс» отправятся автобусы. Они проследуют сначала по Притомскому проспекту, затем по улице Терешковой и далее по своим маршрутам:

№ 3 ост. «ЛДК» — ул. Гагарина — ост. «ул. Кирова»;

№ 5 ост. «ЛДК» — пр. Октябрьский — ул. Красноармейская — пос. Урицкого;

№ 7 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — Детский сад;

№ 8 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ж. р. Ягуновский;

№ 9 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — Сельхозкомплект;

№ 13 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ул. Соборная — ж. д. Вокзал»;

№ 17 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — пос. Казачий;

№ 19 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ост. «АЗОТ»;

№ 23 ост. «ЛДК» — ул. Терешковой — д. п. «Северный»;

№ 27 ост. «ЛДК» — пр. Октябрьский — д. п. «Комсомольский»;

№ 27 ост. «ЛДК» — пр. Октябрьский — ост. «ул. Кирова»;

№ 31 ост. «ЛДК» — пр. Шахтёров — ост. «11 ГРБ»;

№ 32а ост. «ЛДК» — ул. Тухачевского — ост. «АКБ Кузбассхимбанк»;

№ 49 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — д. п. «Комсомольский»;

№ 51 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — д. п. «21 микрорайон»;

№ 81 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — д. п. «Комсомольский»;

№ 82 ост. «ЛДК» — ул. Сибиряков Гвардейцев — д. п. «Комсомольский»;

№ 87 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ост. «ул.1-я Линия»;

№ 88 ост. «ЛДК» — пр. Притомский — д. п. «Шалготарьян»;

№ 91 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ост. «ул. Кирова»;

№ 100 ост. «ЛДК» — пр. Ленина — ост. «ул. 1-я Линия»;

№ 104 ост.«ЛДК» — пр. Ленина — Металлплощадка;

№ 144 ост.«ЛДК» — ул. Волгоградская — Металлплощадка;

№ 127 ост. «ЛДК» — пр. Шахтёров — посёлок Боровой;

№ 172э ост. «ЛДК» — Леснополянское шоссе — ж. р. Лесная Поляна;

№ 182э ост. «ЛДК» — пр. Шахтёров — ж. р. Промышленновский;

№ 197э ост. «ЛДК» — пр. Шахтёров — ж. р. Кедровка.

«Стоимость проезда обычная, действуют все льготы и проездные», — уточнили в мэрии.