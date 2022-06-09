На кузбасской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом, есть погибший

Пострадали не менее пяти человек.

На трассе в Кемеровской области столкнулись LADA Priora и пассажирский автобус. Как сообщает пресс-служба ГУВД, в результате аварии на месте скончался водитель легкового автомобиля.

Инцидент произошёл 9 июня около 17:30 на 323 км автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга». Предварительно, 63-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом.

«Мужчина скончался на месте, не менее пяти человек, среди которых водитель и четыре пассажира общественного транспорта, получили травмы. Точное количество пострадавших уточняется», - рассказали в ведомстве.

На месте работают полицейские, которые устанавливают причины произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области