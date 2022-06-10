Блог с тобой ›› Новости ›› В Белове работодатель избил подчинённого лопатой

В Белове работодатель избил подчинённого лопатой

10 июня 2022 в 14:14

Теперь его ждёт суд.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Белова. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу, он жестоко избил лопатой своего подчинённого.

«Мужчина ночью приехал к себе на предприятие и обнаружил, что его сотрудник спит. Тогда он схватил лопату и черенком ударил несколько раз подчинённого», - рассказали в полиции.

После нанесенных побоев потерпевший был госпитализирован. Медики диагностировали у него повреждение лёгкого и закрытый перелом руки.

Материалы уголовного дела передано в суд. Работодателю грозит до 10 лет лишения свободы.

 

Фото: ru.freepik.com


Читайте также

Content
Власти Кемерова опубликовали план мероприятий на 12 июня
Content
Товар недели в магазине «Поляна»
Content 557d1ff0832ea125270122748af3f858
В День города для кемеровчан организуют автобусы до Московской площади
Content f0adb200 e7ef 11ec b21e 611633b343a8
На кузбасской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом, есть погибший

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?