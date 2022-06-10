В Белове работодатель избил подчинённого лопатой

Теперь его ждёт суд.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Белова. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу, он жестоко избил лопатой своего подчинённого.

«Мужчина ночью приехал к себе на предприятие и обнаружил, что его сотрудник спит. Тогда он схватил лопату и черенком ударил несколько раз подчинённого», - рассказали в полиции.

После нанесенных побоев потерпевший был госпитализирован. Медики диагностировали у него повреждение лёгкого и закрытый перелом руки.

Материалы уголовного дела передано в суд. Работодателю грозит до 10 лет лишения свободы.

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