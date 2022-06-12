Блог с тобой ›› Новости ›› Мэр Кемерова Илья Середюк поздравил земляков с ...

Мэр Кемерова Илья Середюк поздравил земляков с Днём России и Днём города

12 июня 2022 в 09:36

Он поблагодарил всех, кто делает Кемерово лучше.

Глава Кемерова Илья Середюк поздравил кузбассовцев с двойным праздником — Днём России и Днём города. Он поблагодарил земляков, которые любят свой город и делают его лучше.

«Уважаемые кемеровчане! От всей души поздравляю вас с Днём России и Днём рожденья нашего любимого города Кемерова. Город — это люди. Люди, которые в нём живут. И каждый день созидают, творят, беспокоятся и заботятся о том доме, в котором они живут», — сказал он в своём телеграм-канале.

Градоначальник пожелал столице Кузбасса и ее жителям здоровья, процветания, благополучия и любви.

 

Фото, видео: Илья Середюк (ВКонтакте)


Читайте также

Content
Товар недели в магазине «Поляна»
Content 557d1ff0832ea125270122748af3f858
В День города для кемеровчан организуют автобусы до Московской площади
Content f0adb200 e7ef 11ec b21e 611633b343a8
На кузбасской трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом, есть погибший
Content
В Белове работодатель избил подчинённого лопатой

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?