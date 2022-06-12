Мэр Кемерова Илья Середюк поздравил земляков с Днём России и Днём города

Он поблагодарил всех, кто делает Кемерово лучше.

Глава Кемерова Илья Середюк поздравил кузбассовцев с двойным праздником — Днём России и Днём города. Он поблагодарил земляков, которые любят свой город и делают его лучше.

«Уважаемые кемеровчане! От всей души поздравляю вас с Днём России и Днём рожденья нашего любимого города Кемерова. Город — это люди. Люди, которые в нём живут. И каждый день созидают, творят, беспокоятся и заботятся о том доме, в котором они живут», — сказал он в своём телеграм-канале.

Градоначальник пожелал столице Кузбасса и ее жителям здоровья, процветания, благополучия и любви.

Фото, видео: Илья Середюк (ВКонтакте)