Рождённым 12 июня в Кузбассе вручили медальоны

Теперь акция будет проходить не пять, а шесть раз в год.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил киселёвский роддом и рассказал о нововведении в регионе. Теперь медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой» будут вручать и малышам, родившимся в День России.

Напомним, ранее акция «Родился ребенок» проходила пять раз в год: на Новый год и Рождество, в Международных женский день, в День матери и в День защиты детей. С этого года в список вошло и 12 июня. И первые памятные подарки вручили троим новорожденным, появившимся на свет 12 июня в Киселёвске.

«Дети — самое важное в нашей жизни. От них зависит будущее Кузбасса, будущее нашей Великой России. Сегодня мы отмечаем один из самых важных праздников в стране — День России. И сегодня же я принял решение, что детям, которые будут рождаться 12 июня, будут вручать медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой». Наших детей мы хотим видеть сильными, успешными и, конечно, счастливыми. А родной регион, который мы им доверим — процветающим и комфортным для жизни», — отметил Сергей Цивилев.

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