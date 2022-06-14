Мэр Кемерова показал видео строящегося бульвара около новой набережной

Пешеходную зону близ Притомского проспекта завершат уже в этом году.

Илья Середюк побывал на стройплощадке новой пешеходной зоны, которая возводится в границах Притомского проспекта, дороги-дублёра и спорткомплекса «Кузбасс-Арена». Будущий кемеровский бульвар он показал на видео, при этом отметив, что уже «видны контуры пешеходной зоны».

«Пешеходный бульвар здесь предполагает и широкие пешеходные дорожки, велодорожки, и большую зелёную зону, которая будет вести к реке», — рассказал градоначальник.

Напоим, масштабная пешеходная зона будет называться парком 300-летия Кузбасса. Мэр добавил, что бульвар завершат уже в этом году.

Видео, фото: Илья Середюк / ВКонтакте