Сантехник из Гурьевска пригрозил властям Кузбасса потопом из фекалий

Мужчина пожаловался на низкую зарплату и предрёк массовую забастовку сантехников.

Жители Кемеровской области снова конфликтуют с властями в соцсетях из-за низких зарплат. Об этом пишет Сибдепо.

Так, ранее портал опубликовал материал, в котором приводятся данные статистики о том, что средний кузбассовец имеет возможность откладывать по 50 тысяч в месяц.

В ответ один из жителей Гурьевска, работающий сантехником, оставил гневный комментарий: «ГОВОРЯТ ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ БЕШАННЫЕ ЗАРПЛАТЫ ПО 50 (тысяч) ОТКЛАДЫВАЕМ МЫ В ГОРОДЕ ГУРЬЕВСКЕ САНТЕХНИКИ ПОЛУЧАЕМ 13000 РУБЛЕЙ Я ПОНИМАЮ НАДО БОЙКОТ ДЕЛАТЬ ЧТОБ ВСЕ В [фекалиях] УТОПЛИ ТАК КАК ВЫ БУДИТЕ РЕШАТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ЗАРПЛАТОЙ У ЧАСТНИКОВ НЕ ОТВЕТИТЕ Я ВСЕ РАСПЕЧАТАЮ И ОТПРАВЛЮ ЗАМ ПРЕДУ» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Ответ дали представители Минтруда Кузбасса.

«В соответствии со статьей 130 ТК РФ на государственном уровне каждому работнику гарантируется минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который устанавливается федеральным законом одновременно на всей территории РФ. С 1 июня 2022 года МРОТ установлен в размере 15 279 рублей в месяц. При этом в Кузбассе МРОТ с учетом районного коэффициента составляет 19 862,7 рублей в месяц (с учетом НДФЛ). Для защиты своих трудовых прав, в том числе в вопросах оплаты труда, Вам необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда в Кемеровской области — Кузбассе», — процитировал портал официальный ответ.

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