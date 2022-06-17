В Кемерове на детской площадке травмировался пятилетний ребёнок

Прокуратура нашла нарушения.

В Кемерове пятилетний ребёнок получил перелом позвоночника на детской площадке. Инцидент произошёл 11 мая в нижней части линейного парка бульвара Строителей — мальчик упал с игровой горки-самосвала.

«Данная детская зона не благоустроена: не завершено покрытие — песок и большие камни, выступает бетонное укрепление, нет никакого ограждения. Конструкция «Самосвала» вызывает сомнения в безопасности: очень широкие расстояния между перекладинами. Результат падения — у ребёнка компрессионный перелом пяти позвонков грудного отдела позвоночника», — рассказала кемеровчанка в популярном региональном паблике.

Женщина добавила, что в больнице, куда они обратились, им сообщили — они уже не первые с аналогичной травмой, и попросила беречь детей и не отпускать их играть на недостроенной площадке.

После случившегося прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что детский игровой комплекс действительно не отвечает требованиям законодательства о безопасности. Так, ударопоглощающее покрытие имеется не на всей территории площадки, хотя это предусмотрено технической документацией. Также на игровой площадке нет информационных табличек для родителей детей — с информацией о правилах и возрастных требованиях, номерами телефонов экстренных служб.

По выявленным нарушениям прокуратурой района заместителю главы города Кемерово внесено представление. Его рассмотрение и устранение нарушений находятся на контроле в прокуратуре района.

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