В Новокузнецке 11-летний мальчик сбежал из дома

Из-за математики.

11-летний житель южной столицы Кузбасса обиделся на маму и решился на побег из дома.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, за помощью в полицию обратилась местная жительница. Мать рассказала, что ребёнок ушёл из дома после ссоры, когда она настояла, чтобы сын на каникулах занялся решением школьных задач.

Искать юного кузбассовца пришлось полиции. Сотрудники ведомства оперативно передали ориентировку на беглеца всем нарядам, задействованным в системе единой дислокации. В результате инспекторы ПДН отыскали ребёнка недалеко от дома — он гулял в соседнем дворе.

Мальчика передали родителям. И с родителями, и со школьником были проведены профилактические беседы.

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