В Кемерове на новой набережной вообще не будет туалетов

При этом на неё потратят миллиард.
В Кемерове на участке набережной у Московской площади, который планируется в этом году, не будет предусмотрено туалетов. Об этом сообщает Сибдепо, уточняя, что протяжённость этого участка — километр.
О том, почему туалеты построены не будут, изданию пояснили в администрации Кемерова.
«Проектной документацией размещение туалетов на строящемся участке набережной реки Томь, от Кузбасского моста до СК «Кузбасс-Арена», не предусмотрено, поскольку на рядом расположенных общественных территориях, таких как: Московская площадь и строящемся парке культуры и отдыха, между набережной и объектами спорта, размещены и планируются к размещению модульные туалеты», — цитирует интерне-издание ответ властей.
Отмечается, что и в указанных местах туалеты будут работать лишь в тёплый сезон.
Фото: ru.freepik.com
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы