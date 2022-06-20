Кузбасс занял 49 место в России по уровню доходов населения

За чертой бедности в регионе живут более 12% жителей.

Кемеровская область оказалась на 49 месте в стране по доходам населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты сравнили благосостояние в 85 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Для составления рейтинга специалисты сопоставили средние доходы жителей региона с прожиточным минимумом, а также проанализировали уровень бедности в каждом крае или области.

Так, у самого финансово благополучного региона России - Ямало-Ненецкого автономного округа - соотношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 3,12. За чертой бедности живут 4,7% жителей. Москва заняла третье место, Санкт-Петербург – 7-е.

Кузбасс оказался примерно посередине. Показатели региона составили 1,41 и 12,4% соответственно. Чуть выше Омская, Томская и Иркутская области.

А на последних местах рейтинга регионов оказались республики Алтай, Ингушетия и Тыва. В них за чертой бедности живут более 20% населения, а соотношение медианного дохода и прожиточного минимума меньше единицы.

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